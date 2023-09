Arena Suzuki dai 60 ai 2000 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, sabato 23 settembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, tre serate evento (già registrate all’Arena di Verona) condotte da Amadeus che per il terzo anno consecutivo riporta su Rai 1 artisti leggendari e canzoni iconiche che hanno segnato la storia. Dopo i grandi successi del 2021 e del 2022, quest’anno si aggiungono all’evento gli anni 2000, per far così rivivere 50 anni di grandi hit della musica italiana e internazionale. Dove vedere Arena Suzuki dai 60 ai 2000 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le tre serate andranno in onda su Rai 1 il sabato e il mercoledì sera alle ore 21,30.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Arena Suzuki dai 60 ai 2000, ma quante puntate sono previste su Rai 1 e quando andranno in onda? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre serate: la prima sabato 23 settembre; la terza e ultima mercoledì 4 ottobre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):