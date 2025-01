A che ora e dove vedere in tv e streaming l’apertura della Porta Santa a Santa Maria Maggiore il 1 gennaio: orario e canale, Giubileo 2025

Questo pomeriggio, 1 gennaio 2025, solennità di Maria Madre di Dio, si apre la Porta Santa di Santa Maria Maggiore, una delle quattro Basiliche papali di Roma. Ma a che ora seguire questo atteso appuntamento? L’orario d’inizio della celebrazione è fissato per le ore 17 di oggi, primo dell’anno. L’apertura della Porta Santa e la Santa Messa saranno presiedute dal Card. Rolandas Makrickas. Appuntamento dunque oggi alle ore 17 con l’apertura della Porta Santa a Santa Maria Maggiore. Ma dove vederla in tv e in streaming?

In tv e streaming

Appuntamento su Tv2000 questo pomeriggio, 1 gennaio, alle ore 17 per l’apertura della Porta Santa a Santa Maria Maggiore in Roma. Il canale della Cei è disponibile al tasto 28 del digitale terrestre. Non è prevista la diretta di questo evento su Rai 1, che invece trasmetterà la Messa alle ore 10 da San Pietro con Papa Francesco. Diretta streaming sul sito di Tv2000 e sui canali social di Vatican News.