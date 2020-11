Antonino Chef Academy: le anticipazioni della quarta puntata del 24 novembre

Torna questa sera, 24 novembre 2020, Antonino Chef Academy, il programma di Sky che vede Antonino Cannavacciuolo nei panni di professore all’interno di un’accademia di cucina. In palio, per il vincitore, un posto nella sua brigata, nel leggendario e stellato ristorante di Villa Crespi. Tre le prove che i concorrenti devono affrontare. Chi alla fine del ciclo didattico ha totalizzato i voti più bassi deve lasciare lo show. Di seguito le anticipazioni della quinta puntata di stasera, 24 novembre.

Tutto quello che c’è da sapere su Antonino Chef Academy

Anticipazioni

Manca pochissimo alla finale di Antonino Chef Academy, manca un’ultima sfida prima del grande finale e in gara sono rimasti sei studenti. Ogni imprecisione potrebbe costare loro l’uscita ad un passo dalla finale. In palio c’è l’ingresso nella brigata di Villa Crespi, il ristorante di Cannavacciuolo. Come i precedenti, anche questo ciclo didattico sarà duro e costellato di sfide. Si parte con la prima lezione con le tecniche di cucina da apprendere e sarà incentrata sulla creatività: bisognerà comporre un grande piatto utilizzando lo stesso ingrediente seppur declinato in diverse sfumature.

Il test fuori sede invece riguarderà la figura dello chef imprenditoriale: la sfida per le due squadre riguarderà sviluppare il concept del proprio ristorante dei sogno e quindi mettersi per un giorno nei panni di uno chef imprenditore. La sfida in esterna si svolgerà a Identità Golose Milano e la loro prova come chef imprenditori sarà giudicata oltre che da Cannavacciuoo anche da Cristina Bowerman, una stella Michelin dal 2010, chef del Glass Hostaria a Trastevere.

L’ultimo appuntamento invece sarà il test di approfondimento, una prova che servirà ai ragazzi per prendere coscienza del volume di scarti e di spreco che si genera con la cucina e come ospite sarà presente Ana Ros, prima chef ad ottenere due stelle Michelin in Slovenia e ex atleta della nazionale jugoslava di sci. Al termine della puntata, chi avrà superato le prove senza dubbio potrà accedere direttamente alla finale della prossima settimana. Appuntamento con Antonino Chef Academy questa sera, 24 novembre 2020, su Sky Uno dalle 21.15. Tutte le puntate sono sempre disponibili on demand, e visibili su Sky Go e in streaming su NOW TV.

