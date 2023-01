Antonella Clerici contro Fabio Fazio per un cambio nei palinsesti di Rai 1

Antonella Clerici sarebbe infuriata con Fabio Fazio e Rai 1 per un cambio dei palinsesti dell’ultimo minuto deciso dalla tv di Stato in occasione della Giornata della Memoria.

Nella serata di domani, venerdì 27 gennaio 2023, infatti, come rivela il sito Davide Maggio andrà in onda lo speciale Binario 21 condotto da Fabio Fazio e Liliana Segre e, a seguire, il film Un sacchetto di biglie.

Inizialmente, però, lo speciale del conduttore di Che tempo che fa sarebbe dovuto andare nella fascia preserale, al posto del game show di Amadeus I Soliti Ignoti con il programma di Antonella Clerici, The Voice Senior, regolarmente in onda in prima serata.

Rai 1, però, all’ultimo minuto avrebbe deciso di allungare lo speciale di Fabio Fazio fino alle 22.30 per poi trasmettere il film, cancellando, così, la puntata della trasmissione canora condotta dalla Clerici.

Una decisione che Antonella Clerici, secondo quanto rivela Davide Maggio, non avrebbe affatto gradito “dopo aver già lamentato una scarsa promozione del suo programma”.

Per recuperare la puntata di domani, The Voice Senior andrà in onda con un doppio appuntamento la prossima settimana, previsto per la serata di mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio sempre su Rai 1.