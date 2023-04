Chi è Annalena Benini, la direttrice del Salone del Libro ospite a Oggi è un altro giorno: età, carriera, Il Foglio, libri, marito, figli, Vittorio Feltri, Daria Bignardi

Chi è Annalena Benini, la direttrice del Salone del Libro ospite a Oggi è un altro giorno? Per il triennio 2024-2026 la kermesse letteraria di Torino sarà guidata dalla giornalista de Il Foglio. Un nome a sorpresa visto che lei stessa non aveva partecipato alla manifestazione di interesse e la notizia le è stata data su WhatsApp.

“Ho ricevuto una telefonata da un numero che non conoscevo. Erano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente dell’Associazione Torino Città del Libro Silvio Viale. Incidentalmente era il primo aprile, ho pensato che fosse uno scherzo”, ha raccontato Benini. “Ci ho pensato per 24 ore, ma sarebbe stato folle dire no. Non riuscivo a crederci, ho provato terrore ma ho avuto coraggio: era un’occasione magnifica. Mi hanno garantito che sarò libera, è la condizione di partenza”.

Classe 1975, è nata a Ferrara ma vive a Roma. Laureata in Giurisprudenza, dal 2001 scrive di cultura per Il Foglio. Ha fondato e cura l’inserto settimanale “Il Figlio” e la rivista culturale “Review”. Ha pubblicato diversi libri, tra cui La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura (Rizzoli nel 2018). E per la Rai ha scritto e condotto vari programmi televisivi come Romanzo italiano e Pietre d’inciampo. Per Einaudi ha curato l’antologia I racconti delle donne (2019). Il suo ultimo libro, in uscita in questi giorni, è il romanzo “Annalena” (Giulio Einaudi Editore).

Annalena Benini è la seconda donna a dirigere il Salone, la prima fu Giulia Cogoli per un breve periodo nel 2015, concluso in maniera traumatica. Prende il posto di Nicola Lagioia e a giugno inizierà a lavorare al programma del Salone 2024. Annalena Benini inoltre è la nuora di Vittorio Feltri, nipote di Daria Bignardi, molto amica di Francesco Piccolo e di Chiara Gamberale.

La sua nomina al Salone del libro arriva dopo la chiusura fallimentare della selezione frutto della manifestazione d’interesse, che a febbraio aveva portato all’idea di un tandem fra Paolo Giordano e Elena Loewenthal, poi saltato per il ritiro dello scrittore torinese. “Siamo felici di poter iniziare questa nuova fase della storia del Salone con lei”, ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. “Una scelta condivisa con Regione Piemonte e Associazione Culturale Torino, Città del Libro”. “La figura di Annalena Benini è risultata per noi la più adatta a ricoprire un ruolo fondamentale per quella che è una manifestazione importantissima per Torino e un punto di riferimento per tutto il mondo della cultura”, ha aggiunto.