Anna: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Anna è il film del 2019 in onda questa sera, 16 febbraio 2023, alle ore 21.20 su Rai 2, diretto e prodotto da Luc Besson. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in film Anna? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è ambientato nella Mosca del 1985, ancora sotto il dominio dell’URSS. È la storia di Anna (Sasha Luss), una giovane dalla straordinaria bellezza con un violento passato alle spalle. La ragazza nasconde un grande segreto dietro il suo volto d’angelo: è un temibile killer del KGB. Dopo l’addestramento, viene affidata a Olga (Helen Mirren), che di volta in volta le affida compiti e mansioni con un solo fine, l’omicidio.

Anna, dopo anni di servizio, non desidera altro che la libertà e una vita tranquilla, ma Vassiliev (Eric Godon), capo del KGB, non è disposto a lasciarla andare. Mentre lavora sotto copertura come modella, viene fermata e interrogata dall’agente della CIA Leonard (Cillian Murphy), che le chiede di collaborare con loro e uccidere Vassiliev. In cambio Anna riceverebbe una nuova identità e l’esistenza che ha sempre desiderato, lontano dalla violenza e sotto un programma di protezione alle Hawaii. Ma la bellissima killer russa accetterà di fare il doppio gioco contro il suo stesso paese?

Anna: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tra gli attori del film di Luc Besson troviamo Sasha Luss, Luke Evans, Cillian Murphy, Helen Mirren, Aleksandr Petrov, Lera Abova, Eric Godon, Ivan Franek, Nikita Pavlenko, Jean-Baptiste Puech, Anna Krippa. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Saša Luss: Anna Poliatova

Luke Evans: Alex Tchenkov

Lera Abova: Maude

Cillian Murphy: Lenny Miller

Helen Mirren: Olga

Alison Wheeler: Dorothee

Ivan Franek: Mossan

Andrew Howard: Oleg

Aleksandr Petrov: Piotr

Nikita Pavlenko: Vlad

Anna Krippa: Nika

Éric Godon: Vassiliev

Jean-Baptiste Puech: Samy

Aleksey Maslodudov: Jimmy

Trailer

Vediamo ora il trailer del film su Rai 2.

Streaming e tv

Dove vedere Anna in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.