“Non distraetevi per il televoto, è l’ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni”: Anna Oxa smentisce le voci su una possibile con Madame nel backstage del teatro Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo.

Secondo un chiacchiericcio che ha iniziato a diffondersi poco prima della mezzanotte, le due avrebbero avuto un diverbio basato sulle accuse per falsa vaccinazione di cui la giovane artista deve rispondere davanti alla giustizia.

“Sono presenti anche le forze dell’ordine, anche loro senza parole”, si specifica sulla pagina ufficiale della cantante di “Quando nasce un amore”.

Che rilancia quindi l’ipotesi complotto: qualcuno starebbe cercando di screditarla così da farle perdere i voti del pubblico. Già dopo la prima serata l’artista si era schierata contro la sala stampa, che l’aveva piazzata all’ultimo posto in classifica, definendo i giornalisti “analfabeti funzionali”.

“I giornali – si legge ancora sulla pagina ufficiale Anna Oxa – Oxarte – si divertono a vomitare ancora fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l’onore, la reputazione e l’attività lavorativa. Questa è delinquenza? Questa è violenza su una donna?”. Fonti vicine a Madame hanno fatto sapere che “lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla”.

Addirittura nel suo Fantasanremo “la Oxa è il capitano”. Anche la Rai smentisce ufficialmente la notizia bollandola come una fake. Anna Oxa, infatti, si è recata all’Ariston intorno a mezzanotte e mezza, poco prima della sua esibizione: non ha incontrato Madame, che era già andata via.