Chi sono Anna Ciati e Giulia Paglianiti: Le Tiktoker a Pechino Express 2022

ANNA CIATI E GIULIA PAGLIANITI PECHINO EXPRESS 2022 – Si ritorna con gli zaini in spalla a Pechino Express. Il reality show quest’anno arriva su Sky Uno, ma non rinuncia alla conduzione di Costantino della Gherardesca. Protagonista sarà il Medio Oriente e le dieci coppie in gara dovranno affrontare un lungo viaggio, che durerà dieci puntate. Nel cast spiccano due influencer, che di fatto come nome di battaglia hanno scelto Le TikToker. Ma chi sono Anna Ciati e Giulia Paglianiti?

Cosa sappiamo delle due giovani influencer? E perché hanno deciso di gareggiare insieme? Ecco tutte le informazioni sulla coppia di concorrenti a Pechino Express 2022.

Chi sono Anna Ciati e Giulia Paglianiti

Di seguito scopriremo chi sono Anna Ciati e Giulia Paglianiti, la componente più giovane di Pechino Express 2022. Le due influencer hanno scelto di partecipare insieme a quest’avventura televisiva. Anna Ciati è nata a Besana Brianza (Monza-Brianza) e ha 22 anni. Sogna di lavorare in TV un giorno e il trampolino di lancio di Pechino Express è sicuramente utile in quel senso. Inoltre ha pubblicato un libro, intitolato “Rosso Fuoco”, in cui racconta la sua vita.

Anche Giulia Paglianiti, più piccola di due anni (ne ha 20) nel 2021 ha pubblicato un libro, intitolato “Ho amato nel modo giusto?”, in cui ha raccolto tutti i tradimenti subiti e le delusioni sentimentali, cercando di trovare il modo di affrontare le situazioni difficili utilizzando un tono ironico e divertente. Anna e Giulia sono due amiche influencer, molto presenti soprattutto su TikTok dove possono contare su un vero e proprio esercito di follower. Entrambe infatti sono seguite da un milione di utenti ciascuna. Anna ha spiegato di completarsi alla perfezione con Giulia e che insieme hanno tutte le carte in regola per potersi mettere in gioco: ecco perché partecipano insieme a Pechino Express 2022.

Pechino Express 2022

Pechino Express è un reality show che per il 2022 ha cambiato casa, lasciando Rai 2 per arrivare su Sky Uno. Il programma è un format belga-olandese ed è composto da dieci puntate. Le coppie in gara sono dieci, per cui i concorrenti del cast sono venti in totale.

Tutte le coppie in gara dovranno percorrere 7.000 km per un viaggio attraverso il Medio Oriente. Quattro sono gli stati che accompagneranno le puntate della nuova edizione: Turchia, Uzbekistan, Giordania e Emirati Arabi Uniti.

Il programma parte giovedì 10 marzo 2022 in prima serata su Sky Uno, dalle ore 21:15. Soltanto chi dispone di un abbonamento alla pay-tv può seguire in diretta TV e streaming il programma. Oltre al canale 108 di Sky, è possibile infatti seguire Pechino Express 2022 anche attraverso Sky Go e NOW, recuperando anche gli ep