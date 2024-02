Chi è Angelica, la figlia di Fiorello a Sanremo 2024

Angelica Fiorello è la figlia di Rosario Fiorello e sua moglie Susanna Biondo. Sin da piccola è apparsa in alcune trasmissioni tv del padre, come Fiorello Show (2009), fino ad essere spesso a Viva Rai 2, il mattin show di successo del mattatore siciliano. Lo scorso anno proprio Angelica ha fatto una sorpresa al padre cantando in diretta una canzone, con Fiorello che non se l’aspettava ed era visibilmente commosso.

Si trattava del compleanno di Rosario, e per quell’occasione si è esibita sulle note di Io vagabondo dei Nomadi, in versione piano e voce, lasciando commosso il padre davanti al suo talento. Angelica ha infatti una voce molto dolce intonata. Nata nel 2006, sappiamo che vive e studia a Roma ed è molto appassionata di musica. “Non è più abituata a uscire di casa. Sto soffrendo con lei. È un dolore”, ha raccontato Fiorello nel 2021 parlando della figlia adolescente, costretta in quel periodo a casa come molti giovani per via del Covid. Fiorello quest’anno sarà a Sanremo al fianco dell’amico Amadeus come conduttore della serata finale, ma sarà per tutta la settimana di fronte al teatro Ariston con il glass di Viva Rai 2.

Olivia

Ma Fiorello è molto legato anche ad Olivia Testa, figlia della moglie Susanna Biondo, avuta in una precedente relazione, che lo showman considera come figlia sua. Il padre naturale è l’imprenditore Edoardo Testa. La ragazza ha fatto sapere di aver sempre considerato Fiorello come un genitore in tutto e per tutto e d’altronde il conduttore e l’attuale moglie sono legati dal 1996, per poi essersi sposati nel 2003. Da allora, la famiglia ha accolto Angelica senza alcun tipo di problemi.

Olivia, 28 anni, vive lontana dai riflettori. Il comico siciliano ha sempre parlato dello splendido rapporto che lo lega alla più grande di casa e non sono mancati spunti per i suoi divertenti sketch che raccontassero il rapporto con la sua figlioccia.