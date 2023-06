Chi è Andrea Sannino, il cantante di Abbracciame ospite a Domenica In: età, anni, moglie, figli, Instagram, canzoni

Andrea Sannino è un noto cantante napoletano, ospite questo pomeriggio a Domenica In per l’ultima puntata della stagione. Il suo più grande successo è Abbracciame, una bellissima canzone che è diventata uno dei simboli del periodo più duro del Covid, quando tutti eravamo in lockdown e non potevamo abbracciarci. Classe 1985, è nato a Napoli. Appassionato di musica fin da bambino, non ha mai smesso di coltivare il sogno di diventare un cantante. Inizia a scrivere canzoni già a 9 anni, mentre a 15 si innamora del teatro. Entra così in una compagnia amatoriale ad Ercolano e per cinque anni si esibisce come attore e cantante in alcuni musical.

La svolta arriva nel 2006 quando Andrea Sannino approda in tv nel programma di Rai 1 Il treno dei desideri. Nell’occasione ha l’opportunità di duettare con Lucio Dalla. Sarà proprio il grande Lucio a notarlo e a volerlo ad un suo concerto. Nel 2008 Andrea ha vinto l’ottava edizione del Pomigliano Musica Festival e l’anno successivo è arrivato in finale nella mitica festa di Piedigrotta. La sua canzone più popolare come detto è Abbracciame. Un altro suo successo è Na vita sana, scritta dall’amico Gigi D’Alessio. Da poco è uscito il suo nuovo album musicale “Mosaico”.

Vita privata

Andrea Sannino è sposato con Marinella Marigliano dal 2018. Si sono incontrati nel 2006 e dal loro amore sono nati due figli: Gioia e Alessandro. Ama il calcio ed è un grande tifoso del Napoli, che quest’anno ha festeggiato il suo terzo scudetto. Su Instagram è seguito da quasi 300mila followers.