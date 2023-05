Chi è Andrea Ruggieri, il politico e nuovo direttore responsabile de Il Riformista

Chi è Andrea Ruggieri, il politico e nuovo direttore responsabile de Il Riformista ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Andrea Ruggieri (Roma, 21 novembre 1975) è un politico italiano, deputato per Forza Italia dal 2018 al 2022, ora direttore responsabile, oltreché editorialista, de Il Riformista targato Matteo Renzi. Ma conosciamolo meglio.

Diplomato al liceo Mamiani di Roma e laureato in giurisprudenza, diventa avvocato nel 2001; è giornalista professionista dal 2007. Ha collaborato come autore e inviato di diversi programmi televisivi su Rai 1 e su Rai 2 (tra gli altri, Qui Radio Londra con Giuliano Ferrara, Presunto colpevole, Alice con Anna La Rosa, L’Italia sul 2 con Milo Infante, L’ultima parola con Gianluigi Paragone, Virus – Il contagio delle idee con Nicola Porro).

Nell’aprile del 2015 Andrea Ruggieri viene nominato da Silvio Berlusconi come responsabile dei rapporti con le TV di Forza Italia. Viene candidato alle elezioni del 2018 da Forza Italia nel collegio plurinominale Lazio 1 – 01 alla Camera dei deputati, venendo eletto. Ha avanzato proposte di legge per abolire l’obbligo di contributo previdenziale per le partite Iva a gestione separata; per vietare la diffusione a mezzo stampa dell’immagine e del nome dei pubblici ministeri titolari di indagini penali; per istituire un Ministero del turismo con portafogli; per consentire il peer to peer tra privati; per modificare la legge Gozzini-Simeone in materia di liberazione anticipata e benefici di leggi ai condannati in via definitiva. Nella XVIII Legislatura fa parte della Commissione di vigilanza parlamentare Rai.

Dopo la mancata candidatura alle elezioni politiche anticipate del 2022, Andrea Ruggieri diventa opinionista dei programmi di Rete 4 Quarta Repubblica, Controcorrente e Stasera Italia ed è stato spesso ospite anche a Non è l’Arena su LA7 e Agorà su Rai 3. Nell’aprile del 2023 viene, come detto, annunciato come nuovo direttore responsabile, oltreché editorialista, de Il Riformista targato Matteo Renzi.

Vita privata

Andrea Ruggieri è, come noto, il nipote del giornalista Bruno Vespa. Dal 2011 al 2022 è stato legato sentimentalmente alla showgirl Anna Falchi. La relazione, però, stando al gossip, sarebbe finita.