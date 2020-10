Il Collegio 5: chi è Andrea Maggi, il professore di Italiano ed Educazione civica

Andrea Maggi è il professore di Italiano ed Educazione civica de Il Collegio 5, la nuova edizione del docu-reality di Rai 2, che torna in prima serata a partire da martedì 27 ottobre 2020. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco dei professori e dei sorveglianti. Andrea Maggi è un volto noto dai fan del programma, ed è da sempre considerato un sex symbol. Ma chi è? Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Originario del Friuli-Venezia Giulia, vive a Cordenons, un piccolo paese di circa 18mila abitanti in provincia di Pordenone. Laureato il Lettere, anche nella vita reale insegna italiano, non è dunque un attore. Tradizionale e severo nei modi, attento e pungente, non ama urlare anche quando i suoi alunni commettono degli errori gravi.

Andrea Maggi è un professore molto attento alla calligrafia dei suoi studenti, perché “la forma è sostanza”. Fa parte del cast de Il Collegio sin dalla sua prima edizione, nel 2016. Ha pubblicato diversi libri, d’altronde fare lo scrittore era il suo sogno da ragazzino: Il sigillo di Polidoro, Morte all’Acropoli, Niente tranne il nome ed Educhiamoli alle regole. Nel 2015 ha vinto il Premio Massarosa (il terzo premio letterario italiano per importanza) per il libro Morte all’Acropoli e i suoi romanzi sono editi e apprezzati anche in America Latina e Spagna. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 400mila persone.

Professori

Nel cast de Il Collegio 5 incontreremo i volti dei professori che già conoscevamo, ma anche delle novità. Ecco i professori de Il Collegio 5: l’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlieb (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina.

Come sorveglianti ritroviamo Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, mentre Piero Maggiò è sostituito dalla new entry Massimo Sabet. Un’altra novità è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende.

