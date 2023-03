Nuove avventure professionali in vista per Andrea Giambruno. Il compagno di Giorgia Meloni, da diversi anni giornalista Mediaset, è dato in grande ascesa e presto potrebbe trovarsi alla guida di un talk politico su Rete 4. L’indiscrezione, al momento non confermata dal Biscione, viene lanciata da Oggi. “A partire dal prossimo settembre sarà il padrone di casa di un talk politico in onda su Rete 4″, rivela il settimanale, nella rubrica curata dal giornalista Alberto Dandolo. Una trasmissione che andrà in onda dagli studi romani Mediaset e che sarà sotto l’egida di Siria Magri, condirettrice di Videonews nonché moglie dell’attuale presidente della Liguria Giovanni Toti.

Secondo Oggi sarebbero già in corso le prime riunioni per lavorare al programma. Dopo la vittoria alle elezioni di Giorgia Meloni, Giambruno per qualche mese era sparito dal video, salvo fare ritorno lo scorso gennaio. Il “first gentleman” aveva lavorato per un po’ dietro le quinte di “Diario del giorno“, come curatore della rubrica del Tg4 in onda ogni pomeriggio.

Il giornalista era tornato in video da qualche mese, e in particolare aveva fatto discutere la sua presenza in onda nel giorno dell’arresto di Matteo Messina Denaro: “Avevo lasciato la conduzione di Studio Aperto mentre il governo s’insediava e potevo essere passibile di critiche, ma sono un giornalista, questo so fare: raccontare. Prima o poi, dovevo tornare. Tanto, pure se aprissi un bar, direbbero che lo faccio perché compagno di Giorgia. Che devo fare? Stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza?”, aveva replicato Giambruno in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il cronista e la presidente del Consiglio si sono conosciuti proprio a Mediaset, dietro le quinte di Quinta Colonna, dove Andrea lavorava come autore. Ha collaborato con diverse trasmissioni del Biscione: da “Kalispera” di Alfonso Signorini a “Mattino 5” passando per “Stasera Italia” e, appunto, “Quinta Colonna”, prima di approdare ai tg del Biscione.

Sempre secondo Oggi le novità in casa Mediaset non finirebbero qui. Viene dato come molto probabile l’approdo di Antonello Piroso, l’ex direttore del TgLa7, attualmente a Virgin Radio. Inoltre sarebbe in uscita da “Mattino 5” la conduttrice Federica Panicucci che otterrebbe in un cambio un nuovo progetto in prime time su Italia 1.