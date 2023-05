Chi è Andrea, il figlio di Sandro Giacobbe ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Andrea, il figlio di Sandro Giacobbe ospite a Oggi è un altro giorno? Sandro e Andrea Giacobbe, padre e figlio, hanno svelato il loro speciale rapporto che li unisce tanto nella musica quanto nell’aver superato entrambi una dolorosa malattia, uscendone entrambi vincitori. Andrea, figlio di Sandro Giacobbe, all’età di 12 anni ha infatti scoperto di avere un tumore al rene e, dopo averlo curato, ha avuto una recidiva.

“Ero un bambino, la consapevolezza di quello che avevo passato e che ho avuto è nata successivamente. Mi sono sempre sentito non malato all’epoca. Con la recidiva siamo ripartiti da capo con le terapie, dopo sei mesi l’incubo è finito e dopo un mese ero tornato a giocare a pallone”.

Anche Sandro Giacobbe ha affrontato un tumore, questa volta alla prostata, un evento che ha colpito profondamente entrambi e che ha rafforzato il loro legame. “In quei giorni è nata la necessità di dovergli dire delle cose – ha raccontato Andrea Giacobbe – il modo migliore per comunicare con lui era scriverle sotto forma di lettera e trasformarle in canzone”. In merito al loro rapporto Andrea Giacobbe, il figlio di Sandro, ha rivelato che “noi abbiamo un rapporto atipico, ci si capisce con gli sguardi, basta una parola per capirsi e ci contraddistingue il buonumore, il sorriso, lo sdrammatizzare su tutto”. In merito alla vita privata di Andrea Giacobbe non abbiamo informazioni essendo il ragazzo molto riservato.

Chi è Sandro Giacobbe

Abbiamo visto chi è Andrea, il figlio di Sandro Giacobbe, ma cosa sappiamo su di lui? Nato a Genova nel 1949, Giacobbe ha formato il primo gruppo musicale a 16 anni, Giacobbe & le Allucinazioni, con cui si esibisce nei locali della Liguria. Nel 1974 con “Signora mia” partecipa al Festivalbar: il brano viene anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”. Nel 1976 arriva terzo al Festival di Sanremo con “Gli occhi di tua madre”.

Seguono una serie di successi con “Il mio cielo la mia anima”, “Sarà la nostalgia”, “Portami a ballare”, “Primavera” e “Come va”. Nel 2020, con la collaborazione di Don Backy, esce il brano “GENOVA”: “Aldo mi chiamò per coinvolgermi in questo progetto. Aveva in mente una canzone che abbiamo poi elaborato insieme. Lui mi ha sempre detto che da genovese doc la potevo cantare solo io perché rappresento lo spirito della città”, ha raccontato Sandro Giacobbe all’Ansa.

Qualche anno fa Sandro Giacobbe è stato operato per un tumore alla prostata. In passato, il cantautore aveva dovuto fare i conti con la malattia, quando al figlio Andrea è stato diagnosticato il tumore di Wilms.