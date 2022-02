Chi è Ana Mena, la cantante spagnola in gara al Festival di Sanremo 2022

In gara al Festival di Sanremo 2022 c’è anche Ana Mena Rojas, giovane cantante e attrice spagnola che deve la sua popolarità alla vittoria della dodicesima edizione dei Veo Veo Awards e alla partecipazione alla miniserie Marisol, la película. Ma chi è Ana Mena? Conosciamola meglio. Nata ad Estepona il 25 febbraio 1997, Ana Mena ha iniziato a interessarsi alla musica in tenera età grazie all’influenza dei suoi genitori. Nel 2006 partecipa alla dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, dove è riuscita ad essere la vincitrice. Nel 2007, dopo essere stata la vincitrice dei Veo Veo Awards, ha pubblicato il suo primo singolo Esta es mi illusión. Dopo aver vinto il concorso My Camp Rock, ha partecipato alla serie di Telecinco, Supercharly, dove ha interpretato Vero Navarro. Ma la sua partecipazione più importante è stata nel film La pelle che abito di Pedro Almodóvar. La sua carriera musicale è iniziata con composizioni di colonne sonore per alcuni film, come la già citata La pelle che abito o Sharpay’s Fabulous Adventure, dove ha cantato il singolo Voy a brillar.

Nel 2013 Ana Mena ha partecipato alla serie musicale Vive cantando, nel ruolo di Paula Ruiz Almagro. Nel 2016 pubblica il singolo di successo No soy como tú crees, una canzone stile pop che ha guadagnato molti paragoni con l’artista americana Meghan Trainor. Con il singolo è riuscita a far parte della lista Viral50 di Spotify in Spagna e, per due settimane consecutive, è stato uno dei singoli più ascoltati in Spagna. Inoltre, grazie al suo primo singolo, è stato selezionata come Spotlight Spotify Artist 2016. Successivamente ha pubblicato Loco como yo, Se fue e Ahora lloras tú, con la collaborazione della boy band CNCO con cui è entrata nella lista dei successi di iTunes ed è diventata un trending topic non solo in Spagna, ma anche in Argentina, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Messico, Panama, Francia, El Salvador, Uruguay e Venezuela oltre a essere riuscita a raccogliere oltre 70 milioni di visite su YouTube.

Il 22 settembre 2017 pubblica Mentira con il cantante colombiano RK, mentre il 16 marzo 2018, esce Ya es hora con Becky G e De La Ghetto. L’11 maggio 2018 pubblica l’album di debutto Index. Lo stesso anno collabora con il rapper italiano Fred De Palma nel singolo D’estate non vale, pubblicato il 15 giugno 2018 e diventato doppio disco di platino. Nel giugno 2019 collabora nuovamente con il rapper italiano Fred De Palma nel singolo Una volta ancora. Il brano si rivelerà il vero tormentone dell’estate, raggiungendo nei 12 mesi successivi oltre 100 milioni di ascolti su Spotify e 185 milioni di visualizzazioni su Youtube. Otterrà, inoltre, nove dischi di platino, di cui quattro in Spagna. Il 30 agosto esce la versione spagnola di Una volta ancora, chiamata Se iluminaba. Anche questa traccia avrà un notevole successo, con circa 50 milioni di ascolti Spotify e altrettante visualizzazioni Youtube.

Partecipa nel 2020 come ospite al Festival di Sanremo, duettando con il cantante Riki (ex concorrente di Amici) nel brano L’edera, già interpretato da Nilla Pizzi al Festival di Sanremo 1958 e sempre nello stesso anno, il 3 luglio, incide il singolo A un passo dalla Luna insieme a Rocco Hunt seguita da una versione in lingua spagnola dal titolo A un paso de la Luna. Con questo brano, per il secondo anno consecutivo, dopo Una volta ancora, raggiungerà la prima posizione nella classifica tendenze Youtube e nella “Top 50 Italia” di Spotify. Il 4 giugno dell’estate del 2021 collabora con Rocco Hunt pubblicando il singolo Un bacio all’improvviso, poi certificato triplo disco di platino in Italia. Nell’edizione del 2021 dei Premios Odeón, conquista, insieme a Rocco Hunt, il premio per il miglior videoclip per l’edizione in spagnolo del brano A un passo dalla Luna. Il 26 novembre 2021 Ana Mena pubblica Música ligera, versione spagnola del brano Musica leggerissima del duo Colapesce Dimartino. Il 4 dicembre 2021 viene annunciata al TG1 la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, seguita il 15 dicembre successivo dall’annuncio del brano Duecentomila ore.

Vita privata

Ana Mena è fidanzata? Con chi? La cantante sembra aver trovato l’amore. E’ infatti fidanzata con Brahim Diaz, numero 10 del Milan. La coppia protegge la propria storia da gossip e indiscrezioni. Entrambi, infatti, sono molto riservati ed è difficile trovare foto e video di coppia sui rispettivi profili Instagram. Per questo suoi social in molti si sono chiesti se la loro storia fosse finita. Effettivamente, pur avendo quasi due milioni di followers, la cantante usa i propri profili quasi esclusivamente per lavoro, proteggendo così la propria sfera privata. Allo stesso modo si comporta Brahim. La loro storia è venuta comunque a galla grazie ai rotocalchi di gossip spagnoli. Dopo una frequentazione di alcuni mesi, sono stati avvistati insieme a partire da luglio scorso.