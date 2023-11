Amore + Iva – Checco Zalone streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo

Questa sera, martedì 14 novembre 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Amore + Iva, lo spettacolo teatrale campione di incassi di Checco Zalone. Il comico, attore e regista pugliese dopo aver registrato il tutto esaurito nei teatri italiani è pronto a conquistare anche il pubblico televisivo. Sul palco, con lui 4 musicisti: Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso; poi due performers: Alice Grasso e Felicity. Dove vedere Amore + Iva – Spettacolo Checco Zalone in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda stasera – martedì 14 novembre 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5.

Amore + Iva – Checco Zalone streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Amore + Iva – Spettacolo Checco Zalone, ma quante puntate sono previste su Canale 5? Ve lo diciamo subito: andrà in onda una sola ed unica puntata. Trattandosi infatti di uno spettacolo teatrale non sono previste ulteriori puntate in stile serie tv. La messa in onda è prevista quindi solo per oggi, 14 novembre 2023, dalle ore 21,30 alla mezzanotte. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.