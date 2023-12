Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 21 dicembre 2023, Rai 3 Emma D’Aquino

Amore criminale è il programma in onda ogni giovedì su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Emma D’Aquino, giornalista del Tg1. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 21 dicembre 2023, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 21 dicembre

Al centro di questa puntata il femminicidio di Nunzia, uccisa a 41 anni dall’ex marito a Salerno. Dopo quindici anni di violenze e un matrimonio infelice, Nunzia chiede la separazione e si trasferisce a casa di sua madre. Non interrompe del tutto i rapporti con il marito, perché ogni mattina torna a casa per prendersi cura dei figli maggiori rimasti a vivere con il padre. La mattina del 22 gennaio 2018, dopo una violenta lite con il marito, Nunzia viene uccisa da lui davanti all’anziana madre e al figlio piccolo. L’ex marito è stato condannato per omicidio a 30 anni di carcere. La condanna è stata confermata in appello e oggi il processo è chiuso.

