Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 19 novembre 2024, Rai 3 Veronica Pivetti

Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 19 novembre 2024, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 19 novembre

La storia di Ilaria Sollazzo, una ragazza di 31 anni uccisa a Scalea, in Calabria, dall’ex compagno, è al centro della nuova puntata di “Amore Criminale”. Dalla relazione fra Ilaria e Antonio, giovanissimi, nasce una bambina e il rapporto – fra alti e bassi – va avanti per quattro anni. Quando la crisi fra i due ragazzi diventa importante, Ilaria, stanca dei tradimenti subiti, lascia il compagno. L’uomo prova in tutti modi a riconquistarla, ma senza riuscirci. La notte del 2 ottobre 2022 le tende un agguato, si apposta fuori casa e le spara 5 colpi al volto. Poi rivolge la pistola contro di sé e si toglie la vita. Saranno i parenti di Ilaria, svegliati del rumore dei colpi, a scoprire per primi cosa è successo. Tutta la vicenda è stata ricostruita con una docu – fiction.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – 19 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, 103 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.