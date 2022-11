Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 17 novembre 2022, Rai 3 Emma D’Aquino

Amore criminale è il programma in onda ogni giovedì su Rai 3 in prima serata. Questa nuova edizione è condotta da Emma D’Aquino, giornalista del Tg1. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 17 novembre 2022 su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 17 novembre

È dedicata alla storia di Janira, uccisa nel 2017, all’età di 21 anni, dall’ex fidanzato. Quando i due ragazzi si conoscono sono poco più che adolescenti. Per Janira quello è il primo fidanzatino, il primo ragazzo che la fa sentire bella e importante. Con lui per la prima volta, scopre l’amore. Per lui, Janira è un’ancora di salvezza, l’unica persona che lo capisce, che lo sa amare e che colma i vuoti lasciati da un’infanzia dolorosa. Ma presto emergono le prime difficoltà. Il loro amore si trasforma in un rapporto chiuso e sbilanciato dove è lui che detta le regole e decide per Janira. La denigra, a volte la umilia, la fa sentire non all’altezza e con il tempo la isola e le fa terra bruciata attorno. Janira accetta tutto, non si ribella, piano piano perde del tutto la sua autonomia. Dopo circa tre anni di relazione, c’è un evento che cambia il corso delle cose. Janira decide di iscriversi a un corso di pasticceria. È la realizzazione di un sogno.

Ma il ragazzo vive quell’opportunità come un abbandono. Prova in tutti i modi a farle cambiare idea, arrivando anche a minacciare di togliersi la vita. Ma Janira, per la prima volta, è irremovibile. La situazione peggiora di giorno in giorno, fino a quando il 7 aprile del 2017 tutto precipita. Di fronte all’ennesimo rifiuto secco di Janira, il ragazzo la colpisce con 49 coltellate. Janira non ha neppure il tempo di difendersi e muore in pochi minuti. Il giovane viene convinto dalla nonna a costituirsi. E’ rinviato a giudizio, ritenuto responsabile della morte di Janira e condannato in via definitiva all’ergastolo per omicidio premeditato.

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Emma D’Aquino, come detto, va in onda oggi – 17 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, 103 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.