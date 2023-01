Amici 2023 oggi non va in onda: perché, motivo, 1 gennaio, Canale 5

Perché oggi, domenica 1 gennaio 2023, Amici di Maria De Filippi 2022 2023 non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: oggi è Capodanno, il primo giorno del nuovo anno, per cui il programma di punta della domenica pomeriggio di Canale 5 non va in onda per rispettare il giorno di festa. Stessa cosa era avvenuta domenica scorsa, Natale. D’altronde le trasmissioni di Maria De Filippi non vengono mai in onda nei giorni festivi, sia per rispettare la festa e concedere ai propri lavoratori qualche giorno di riposo, sia perché molta gente in queste occasioni non è in casa o comunque non guarda la tv, e quindi potrebbe pesare sugli ascolti. Amici tornerà regolarmente in onda la domenica pomeriggio dopo le festività natalizie, in attesa dell’inizio nei prossimi mesi del serale. Abbiamo visto perché oggi, 1 gennaio, Amici 2022 2023 non va in onda. Al suo posto Canale 5 propone nel pomeriggio di Capodanno a partire dalle 14.10 il film C’è posta per te.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 2023 in diretta tv e live streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda di domenica alle ore 14 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre, 105 di Sky). Amici va in onda anche in replica su La5, mentre il daytime va in onda su Canale 5 e dura circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show.