Amici, Maria De Filippi a Rudy Zerbi: “Via con quella ca**o di mano”

“Vattene via, fila via con questa ca**o di mano!”. Così Maria De Filippi ha cercato di mandare via Rudy Zerbi dopo il guanto di sfida tra professori nel corso dell’ultima puntata di Amici, trasmessa ieri sera su Canale 5.

Lo diciamo subito: il clima che si respirava in studio era quello del villaggio vacanze: sorrisi e tanta leggerezza. Poi “a sorpresa” la reazione “liberatoria” di Maria de Filippi, non tanto per la parolaccia detta in un momento estremamente goliardico, ma perché, essendo Amici 22 un programma registrato, non è stato censurato ma mandato in onda integralmente e senza bip. Espressione scappata alla conduttrice al termine del guanto di sfida tra prof, con l’esibizione della maestra Celentano e di Rudy Zerbi, tra le più divertenti di tutte le puntate.