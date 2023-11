Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 5 novembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 5 novembre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 5 novembre 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tanti gli ospiti: Alex Wyse, Enrico Nigiotti e Diana Del Bufalo. Giudice di canto, Gabry Ponte mentre la gara di ballo è stata giudicata da Anbeta Toromani, storica presenza di Amici. Lil Jolie è risultata la prima nella classifica di canto, ultimo Samuspina. Per il ballo, invece, a primeggiare è stata Marisol. Ultimo Simone. Sono giorni importanti per i cantanti perché lunedì verranno pubblicati i loro inediti. Holy Francisco vince la sfida e rimane nella scuola.

Entra il cantante Ayle per volere di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli (che l’ha scoperto ai casting) e Alessandra Celentano. Sofia, Nicholas e Marisol hanno sostenuto una gara di improvvisazione raccontando la propria vita. A vincere è stata Sofia. C’è stato un acceso scontro verbale tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario dopo l’esibizione di Nicholas. Chiara vince il premio Oreo.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.