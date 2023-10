Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 29 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 29 ottobre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 29 ottobre 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tanti gli ospiti: Davide Dato, chiamato a giudicare la gara di ballo, e Giorgia, quella di canto. Altri ospiti sono il cantautore Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. La puntata vedrà una grande sorpresa: la maglia di un concorrente verrà sospesa. Secondo le anticipazioni si tratta di Ezio.

L’allievo nella gara di canto si sarebbe classificato ultimo e Anna Pettinelli avrebbe deciso di bloccare il suo percorso nel talent. In prima posizione Mew che ha conquistato l’apprezzamento di Giorgia, seconda Sarah, terzo Holden. Mida avrebbe vinto la sfida contro MonnaElisa.

Nel corso della puntata verranno anche presentati gli inediti di Mew, Petit, Matthew, Lil Jolie e Holden. La più apprezzata è stata Mew. Ci sarà poi l’ingresso nella scuola di un nuovo allievo, Giovanni, ballerino di latino, voluto da Raimondo Todaro. Nella classifica di ballo si sarebbe piazzata prima Marisol, secondo Kumo, terza Gaia. Simone ultimo. La gara di ballo a tema (ovvero la realizzazione di una coreografia che raccontasse la propria vita) sarebbe stata vinta da Dustin che ha sfidato Gaia e Simone.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.