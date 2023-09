Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 24 settembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, 24 settembre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 24 settembre 2023, alle 14 va in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Scopriremo chi sono i nuovi allievi che andranno a riempire i banchi del talent giunto alla ventitreesima edizione. La classe composta da giovani talenti che si distinguono nel canto e nel ballo avrà la possibilità di studiare nella scuola di Amici con grandi professionisti. L’obiettivo per i giovani cantanti e ballerini sarà quello di imparare e migliorarsi al punto da convincere i docenti a farli arrivare al serale che andrà in onda in primavera sempre su Canale 5.

Novità tra i professori: esce Arisa e ritorna Anna Pettinelli, insieme a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto; Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo. In tutto saranno venti gli allievi di quest’anno. Non mancheranno come sempre gli ospiti. Questo pomeriggio, per la prima puntata, ci saranno Angelina, Annalisa e Stash dei The Kolors, tre ex allievi protagonisti dell’estate appena conclusa con i loro tormentoni. E poi Ciro Immobile, Cristiano Malgioglio, J-Ax, Tananai e gli attori Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella, questi ultimi due protagonisti della fiction Maria Corleone. E ancora il vincitore dell’ultima edizione, il ballerino Mattia Zenzola, il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.

Secondo le anticipazioni, la classe sarà formata da 20 allievi. Tra questi Chiara Porchianello, amica di Giulia Stabile, scelta da Emanuel Lo, poi Mida, voluto da Lorella Cuccarini, Mariasol, ballerina voluta dalla Celentano e da Emanuel Lo, e ancora Elia, ballerino voluto da Emanuel Lo, e Holden, cantante il cui nome è Joseph Carta. Quest’ultimo è il figlio di Paolo Carta, musicista e marito di Laura Pausini.

E ancora Sofia, ballerina voluta da Todaro e Emanuel Lo, Holy Francisco, scelto da Anna Pettinelli, Matthew, voluto sia da Rudy che da Anna Pettinelli, Dustin, voluto da Celentano e Emanuel Lo, Sarah, cantante voluta da Lorella Cuccarini, Lil Jolie, cantante voluta da Rudy Zerbi, Gaia, voluta da Todaro, Valentina (nome d’arte Mew), voluta sia dalla Pettinelli che dalla Cuccarini. Poi ancora Kumo, ballerino voluto da Emanuel Lo, Nicholas, allievo di Raimondo Todaro, Francesco (Spacehippiez), voluto dalla Cuccarini, Ezio (canto), Petit (canto), Simone Galluzzo, voluto da Emanuel Lo, e Stella, cantante voluta dalla Pettinelli.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.