Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 novembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 19 novembre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 19 novembre 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Ospiti sono Achille Lauro e Wax. Il giudice della gara di canto è Michele Bravi che si è anche esibito con il suo ultimo singolo, Odio, mentre i giudici della gara di ballo sono Nancy Berti e Garrison.

La classifica della gara di canto è la seguente: 1 Ayle, 2 Holden, 3 Lil Jolie, 4 Mew, 5 Petit, 6 Sarah, 7 Mida, 8 Matthew, 9 Stella, 10 Holy Francisco. Maglia sospesa per Holy Francisco. La classifica della gara di ballo, invece, è la seguente: 1 Gaia, 2 Dustin, 3 Kumo, 4 Giovanni, 5 Sofia, 6 Nicholas, 7 Chiara, 8 Marisol, 9 Elia. Elia sarebbe stato eliminato. Mattew ha vinto la sfida contro la sfidante Sesto VI. Entrambi hanno cantato un inedito e una cover.

Simone ha ancora la maglia sospesa però ha avuto l’opportunità di esibirsi. Per quanto concerne i compiti, Giovanni ha eseguito il compito assegnatogli da Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, a fine esibizione, gli ha riconsegnato la maglia. La gara Oreo è stata vinta da Simone mentre la gara Marlù è stata vinta da Mew.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.