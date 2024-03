Amici 2023-2024: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 10 marzo. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 10 marzo 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023-2024, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

L’ospite musicale di questo speciale è stata Mew, ex allieva di quest’edizione. Allo speciale di oggi, ha preso parte anche il vincitore della scorsa edizione, Mattia Zenzola. I giudici delle gare di canto e di ballo di questa puntata sono stati Diodato, Kledi, Nancy Berti, Peppe Vessicchio e Garrison. La prima gara di canto, riguardante gli allievi senza ancora una maglia, giudicata da Diodato, ha prodotto la seguente classifica: 1 Ayle, 2 Sarah, 3 Lil Jolie, 4 Kia, 5 Nahaze. La seconda gara di canto, invece, giudicata da Peppe Vessicchio, ha visto tutti gli allievi cantare la stessa canzone, la cover di La musica non c’è di Coez. La classifica è stata la seguente: 1 Sarah, 2 Lil Jolie, 3 Ayle, 4 Kia, 5 Nahaze.

C’è stata poi la gara di ballo riguardante gli allievi “non magliati”. Giovanni ha conquistato il primo posto mentre Kumo si è classificato secondo. Nella gara di improvvisazione ballo, giudicata da Garrison, invece, Kumo si è classificato primo mentre Giovanni ha ottenuto il secondo posto. Per quanto riguarda le maglie del serale, Lil Jolie ha ottenuto l’accesso al serale ed è passata nella squadra di Anna Pettinelli. Anche Ayle, Kumo, Sarah e Giovanni hanno ottenuto l’accesso al serale. Kia e Nahaze sono state eliminate. Le tre squadre al serale saranno le seguenti: Zerbi/Celentano, Cuccarini/Emanuel Lo e Pettinelli/Todaro.

Concorrenti

Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2023-2024, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

CANTANTI

Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi)

Mew, 24 anni (scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini)

Stella, 18 anni (scelta da Anna Pettinelli)

Holy Francisco, (scelto da Anna Pettinelli)

Petit, 18 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Francesco – Spacehippiez, (scelto da Lorella Cuccarini)

Holden – Joseph Carta, 23 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Lil Jolie, 23 anni (scelta da Rudy Zerbi)

Sarah, 17 anni (scelta da Lorella Cuccarini)

Ezio, 19 anni (scelto da Anna Pettinelli)

BALLERINI

Dustin, 21 anni (scelto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Mary Sol, 17 anni (scelta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Nicholas, 22 anni (scelto da Raimondo Todaro)

Elia, 25 anni (scelto da Emanuel Lo)

Simone Galluzzo (scelto da Emanuel Lo)

Chiara Porcariello, 18 anni (scelta da Emanuel Lo)

Sofia, 17 anni (scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Gaia, 22 anni (scelta da Raimondo Todaro)

Kumo, 22 anni (scelto da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023-2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.