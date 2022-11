Amici 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show oggi, 20 novembre

Stasera, domenica 20 novembre 2022, alle ore 14 su Canale 5 va in onda Amici 2022, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventiduesima edizione che vede come sempre una scuola di giovani ballerini e cantanti mettersi in gioco e sfidarsi per raggiungere il proprio obiettivo. Ma dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il talent di Maria De Filippi va in onda questo pomeriggio, domenica 20 novembre 2022, alle ore 14 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre, 105 di Sky). Amici va in onda anche in replica su La5, mentre il daytime va in onda su Canale 5 e dura circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.

Amici 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show.

Professori

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Amici 2022, ma quali sono i professori? Confermata la squadra dello scorso anno: dietro le cattedre ci saranno per tutto l’anno Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano per il ballo e Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini per il canto. In molti sono rimasti delusi dalla mancanza di Veronica Peparini come insegnante, ma la coreografa ha avuto per Maria e per il programma solo parole di stima: “Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici credo che tu possa fare tutto. Vale sia per i ragazzi che per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata. Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti”.