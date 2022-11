Amici 2022: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 20 novembre

AMICI 2022 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di oggi, domenica 20 novembre 2022, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata di oggi ci saranno ben due eliminazioni. Ascanio ha dovuto affrontare una sfida contro Angelina Mango, cantante e figlia d’arte (i suoi genitori sono il compianto cantante Mango e Laura Valente). Il giudice della sfida, Carlo Di Francesco, ha permesso ad Angelina di entrare ufficialmente nella scuola di Amici. Ascanio, quindi, ha dovuto lasciare il programma. Per quanto riguarda il ballo, Claudia è stata messa in sfida da Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Francesca Bernardini è stata la giudice della sfida. Ha vinto la sfidante, Isobel, ballerina australiana, che è così una nuova allieva di Amici, mentre Claudia è stata eliminata.

I concorrenti in gara

Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2022, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

NDG – Lorella Cuccarini

Federica – Arisa/ Lorella Cuccarini

Wax – Arisa

Piccolo G – Rudy Zerbi

Cricca – Arisa/Lorella Cuccarini

Andrea – Arisa

Aaron – Rudy Zerbi/Arisa

Tommy Dali – Rudy Zerbi

Niveo – Lorella/Cuccarini

Ramon – Alessandra Celentano

Rita – Alessandra Celentano

Gianmarco – Alessandra Celentano

Megan – Raimondo Todaro

Samu – Emanuel Lo

Ludovica – Emanuel Lo

Maddalena – Raimondo Todaro / Emanuel Lo

Mattia – Raimondo Todaro

Asia – Raimondo Todaro

Samuel Antinelli – Raimondo Todaro

Streaming e TV

Abbiamo visto gli eliminati di oggi ad Amici 2022, ma dove vedere tutte le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.