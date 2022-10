Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 9 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, 9 ottobre 2022, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 9 ottobre 2022, alle 14 va in onda la quarta puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Super ospiti sono Sangiovanni, che ha presentato il suo nuovo singolo, e Diana Del Bufalo, protagonista del musical Sette Spose per Sette Fratelli. Giorgia, invece, ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara dei cantanti. Proprio loro sono stati alle prese con un provvedimento disciplinare, visto le continue assenze e ritardi. Così gli ultimi due classificati nella gara sono finiti direttamente in sfida. Giorgia ha assegnato il voto più alto a Tommy Dali mentre gli ultimi due classificati sono risultati Andre e Niveo. Piccolo G ha anche sostenuto una sfida, vincendo contro il suo sfidante.

Per quanto riguarda la sfida di ballo, giudicata da Little Phil, il voto più alto è stato assegnato a Samu. Gianmarco ha visto la sua sfida, ma Raimondo Todaro ha deciso che la sfidante, Claudia, rimarrà nella casetta per un probabile ingresso nella scuola al posto di Asia. Questa decisione ha scatenato una discussione tra Alessandra Celentano e Todaro. Cricca, NDG e Wax sono i protagonisti della gara di inediti, vinta da Wax. Il ballerino Ramon, dopo la discussione della settimana scorsa, ha riottenuto la felpa di Amici.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.