Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, 23 ottobre 2022, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 23 ottobre 2022, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Super ospiti saranno Alex, i Coma_Cose, Nek ed Eleonora Abbagnato. Il cantante di Laura non c’è ha fatto da giudice per la gara delle cover, vinta da Aaron. All’ultimo posto si è piazzato invece NDG. Lorella Cuccarini ha deciso però di confermargli la maglia. La gara degli inediti, invece, è stata vinta da Piccolo G che ha avuto la meglio su Cricca e Niveo. La gara di ballo è stata giudicata dall’étoile Abbagnato: a vincere sono Maddalena, Samuel e Ramon che hanno preso un 8 ciascuno. Asia e Mattia, invece, hanno preso il voto più basso ossia un 5.

Raimondo Todaro ha confermato la maglia a Mattia mentre, invece, per Asia, sarà il pubblico a decidere. Mattia invece potrebbe essere colpito da un provvedimento disciplinare da parte di Alessandra Celentano. C’è stata poi una gara di seduzione, per testare l’improvvisazione di alcuni ballerini. Alla gara, hanno preso parte Gianmarco, Ramon e Mattia, scelti dai loro compagni, che hanno “sedotto” rispettivamente Megan, Alessandra Celentano e Maddalena. Il vincitore della gara è stato Mattia. Federica, per quanto riguarda i cantanti, ha superato il compito assegnatole da Rudy Zerbi, con un’esibizione in Rolling. Megan, invece, si è dovuta esibire in un passo a due con Mattia, per volere di Alessandra Celentano. Anche in questo caso, il compito è stato superato.

Anche Cricca ha superato la sua prova, voluta da Lorella Cuccarini, che gli aveva chiesto di cantare La costruzione di un amore. Asia ha ottenuto il banco del pubblico, Rita ha superato la sfida voluta per lei da Emanuel Lo e anche Andre ha vinto la propria sfida. La sfida di Rita è stata motivo di discussione tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Spazio poi ai momenti più intimi con le prime coppie che si stanno formando all’interno della casetta. Da segnalare infine la commovente coreografia a favore delle donne in Iran ballata da Giulia Stabile ed Elena D’Amario.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.