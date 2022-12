Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 18 dicembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 18 dicembre 2022, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, domenica 18 dicembre 2022, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa puntata Annalisa, Enrico Nigiotti e Stash dei The Kolors, tre ex allievi del programma. A loro il compito di giudicare la gara delle cover. I preferiti dei tre giudici sono risultati esser Angelina e Wax. Ancora una volta Niveo ultimo in classifica. Il migliore potrà esibirsi durante il concerto di Elisa all’Auditorium Parco della Musica il 28 e 29 dicembre a Roma e così, dopo un’ulteriore sfida, ad avere la meglio è stata Angelina.

Per quanto riguarda la classifica di ballo, a giudicarli è stato Fabrizio Mainini. Prima, ancora una volta, Isobel mentre ultimo in classifica è risultato essere Samuel. Lorella Cuccarini ha chiesto l’ingresso di Valeria, una nuova cantante. Ma i nuovi concorrenti sono ben tre. Ci sono infatti due ballerini che potrebbero mettere a rischio la permanenza di due concorrenti. Ma gli insegnanti decidono di prendersi ancora del tempo quindi non ci sarà nessuna eliminazione, né per il canto, né per il ballo. Quello di oggi è l’ultimo appuntamento domenicale con Amici prima della pausa legata alle festività natalizie e al ritorno previsto per gennaio 2023.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.