Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi (serale)

AMICI 2021 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi – 20 marzo – al termine della prima puntata del serale di Amici 2021? A dover lasciare il talent è stato… notizia in aggiornamento…

Anticipazioni prima puntata

Il serale di Amici 2021 andrà in onda stasera, 20 marzo, ma la registrazione ha già fatto venire a galla delle anticipazioni, compreso il fatto che saranno i cantanti a finire nell’occhio del ciclone. Secondo quanto si legge sul vicolodellenews sembra che a finire al ballottaggio o a rischio eliminazione saranno i cantanti e se una di loro andrà a casa, altri due chiuderanno al puntata in bilico.

Amici 2021: le squadre (concorrenti)

Abbiamo visto gli eliminati dopo la prima puntata di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent show di Maria De Filippi? Ecco la lista completa, squadra per squadra:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli eliminati di Amici 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Le nove puntate in programma andranno in onda il sabato sera intorno alle ore 21,20 su Canale 5. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.

