Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti dell’ottava puntata (serale)

Questa sera, sabato 8 maggio 2021, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del Serale di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sull’ottava serata nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma tornerà stasera – 8 maggio – con tre eliminazioni e l’annuncio dei finalisti.

Nel corso della puntata registrata giovedì scorso, secondo Il Vicolo delle News, i cantanti e i ballerini si sono sfidati per giocarsi un posto in finale e non per salvarsi dalle eliminazioni. A dare il via alle danze è stato il circuito canto. Ogni cantante dunque ha presentato i suoi inediti e a vincere è stato Aka7even. Il primo faccia a faccia ha visto sfidarsi Aka contro Tancredi è a vincere è il primo. Successivamente la sfida tra Luca e Sangiovanni vinta da quest’ultimo. A quel punto si scontrano nuovamente Aka7even è Tancredi, a vincere è nuovamente Luca, che viene così eletto primo finalista.

Si è poi passati al circuito danza. Nel corso della prima sfida Alessandro si è scontrato con Serena e ha vinto. In seguito si è esibito contro Giulia, ma è stata quest’ultima a trionfare. A seguire è la volta del faccia a faccia tra Cavallo e Serena, ed è stata la Marchese a vincere. Così avendo tutti un punto è stata la volta di una quarta sfida: Alessandro contro Giulia, che ha vinto nuovamente. La Stabile è stata così eletta seconda finalista.

Si è tornati quindi al circuito canto, essendo i cantanti in maggioranza. A vincere è stato Sangiovanni. Il cantante si è sfidato per ben due volte con Tancredi, vincendo entrambe le prove. Sangio e Deddy cantano così i loro inediti e ad essere eletto terzo finalista è Sangiovanni.

Nel corso della quarta manche Alessandro, Serena, Tancredi e Deddy si sono esibiti due volte a testa, ma il quarto finalista verrà eletto solamente in casetta. Mentre uno di loro si aggiungerà ai ragazzi già in finale, gli altri tre dovranno lasciare ufficialmente il talent ad un passo dal traguardo. Ospite della semifinale di Amici 2021 è stato Ermal Meta.

Amici 2021: concorrenti e squadre

Abbiamo visto le anticipazioni e ospiti della settima puntata di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent? Eccoli:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Quando finisce

A che ora finisce la sesta puntata di Amici 2021 in onda stasera? Le singole puntate dello show andranno in onda il sabato sera dalle ore 21,20 alle ore 01 della notte. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa 3 ore e 30 minuti (pubblicità incluse).