Amici 2021, anticipazioni puntata domenica 17 ottobre Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 17 ottobre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda la quinta puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti e ospiti

Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà.

La puntata di oggi di Amici 2021 è molto attesa soprattutto dai fan che vogliono scoprire cosa ne sarà di Flaza nella scuola. La ragazza è stata sospesa per aver contravvenuto più volte alle regole del programma e dovrà affrontare un esame per convincere Lorella Cuccarini a confermarla nel cast. Gli spettatori del talent-show, poi, stanno protestando per il diverso trattamento che ha ricevuto un altro alunno sospeso pochi giorni fa: Inder, infatti, è stato eliminato da Anna Pettinelli, che non gli ha neppure dato la possibilità di dimostrare di aver compreso gli errori che ha commesso.

Nel corso della registrazione di Amici, Elisabetta ha affrontato la sua sfida. La cantante era stata messa in discussione da Lorella pochi giorni fa, ovvero dopo aver eseguito la sua versione di “Pensare male”, brano di Elodie. Il talento del team Pettinelli si è confrontata con un’aspirante allieva e ha perso: un giudice esterno ha preferito la sfidante, perciò la titolare ha dovuto lasciarle il banco. Anche Matt ha avuto un faccia a faccia immediato con un ballerino che non fa parte della scuola e ne è uscito perdente: salgono a due, dunque, le eliminazioni della puntata che andrà in onda domenica 17 ottobre.

Tutti i cantanti della classe 2021/2022, poi, si sono esibiti davanti ad Ermal Meta interpretando delle cover che hanno potuto preparare in 40 minuti. Tra i più apprezzati sia dalla commissione che dal giurato esterno, c’è Nicol, che è stato riconfermata anche dal proprio professore Rudy Zerbi; meno convincenti sono stati LDA e Albe, che però restano nel programma. Oltre al cantautore di origini albanesi, gli altri ospiti sono stati i The Kolors che hanno cantato il loro nuovo singolo.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 17 ottobre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.