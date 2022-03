Amici 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show oggi, 13 marzo

Amici 2022 è il talent show di Maria De Filippi in onda ogni domenica su Canale 5 alle ore 14. Giunto alla ventunesima edizione, vede come sempre una scuola di giovani ballerini e cantanti mettersi in gioco e sfidarsi per raggiungere il proprio obiettivo. Ma dove vedere Amici 2021-2022 in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Il talent di Maria De Filippi va in onda di domenica alle ore 14 su Canale 5 (canale 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre, 105 di Sky). Amici va in onda anche in replica su La5, mentre il daytime va in onda su Canale 5 e dura circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.

Amici 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show.

Professori

Abbiamo visto come vedere Amici 2021 2022 in diretta tv e in streaming, ma chi sono i professori di questa edizione? Anche in questa edizione ci saranno tre professori per quanto riguarda la categoria canto e tre insegnanti per quanto concerne la categoria danza. Nella nuova edizione, Lorella Cuccarini cambierà materia, passando dalla danza al canto, al posto di Arisa. Gli altri insegnanti di canto sono Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Nella categoria danza, invece, il posto di Lorella Cuccarini verrà preso dalla new-entry Raimondo Todaro, ex maestro di Ballando con le Stelle. Gli altri due insegnanti di danza saranno Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il cast dei professionisti di Amici 2021, che si esibiscono insieme agli allievi, è composto da: Umberto Gaudino, Andreas Müller, Giuseppe Giofrè, Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Spillo, Adriano Bettinelli, Simone Nolasco, Francesca Tocca, Federica Panzeri, Lorenzo Dal Moro, Angelo Recchia, Daniele Sibilli, Jonathan Jenvrin, Andreina Caracciolo, Michele Barile, Christian Pace, Jody Proietti, John De La Cruz, Jonathan Gerlo, Sebastian Melo Taveira, Nicolò Noto, Alberto Del Prete e Anthony Donadio.