Amici 2021-2022, anticipazioni puntata domenica 6 marzo Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 6 marzo 2022, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Nella nuova puntata di Amici 21, stando alle anticipazioni, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. L’inizio del serale infatti ormai è a un passo. Super ospite sarà Michele Bravi, reduce dal Festival di Sanremo 2022. A giudicare la gara delle cover, per i cantanti che ancora non hanno ottenuto la maglia per il serale, è Cristiano Malgioglio. Questi i suoi voti: Gio Montana è primo con il voto di 9, segue Luigi con 8,5, poi Crytical con il voto 8, LDA con il voto 7,5 e infine Calma con il voto 7-. In classifica generale, Luigi è primo e viene ammesso ufficialmente al serale. La seconda gara è quella di ballo, gli allievi vengono giudicati da alcuni professionisti tra cui Kledi. Quattro i ballerini a gareggiare, questa la media dei voti: al primo posto Alice (7,8); Christian (7,8); Leonardo (7,6); Nunzio (7).

E ancora nella puntata di oggi di Amici, secondo le anticipazioni, una gara di tecnica di canto giudicata dal maestro Beppe Vessicchio. La classifica vede al primo posto LDA, Calma è secondo, Gio Montana al terzo posto mentre all’ultimo gradino c’è Crytical. Ci sarà poi un’altra classifica generale, he somma tutte le classifiche di canto e ballo tra gli allievi ancora non magliati. Da questa lista viene fuori che la ballerina Alice del Frate è in testa, così Veronica Peparini sceglie di portarla al serale.

Inoltre la classe ha votato l’allievo meritevole di approdare al serale. La maggioranza sceglie Christian: Raimondo Todaro decide di mandarlo al serale. Tra i concorrenti che ancora non hanno una maglia, c’è una sfida diretta. Dopo le esibizioni, i rispettivi insegnanti hanno deciso di mandare al serale LDA, Crytical, Gio Montana, Calma e Nunzio. Riassumendo, tutti e 18 gli allievi in questo momento nella scuola di Amici vanno al serale e sono: Aisha Maryam, Sissi, Alex, Luigi Strangis, LDA, Calma, Gio Montana, Albe e Crytical per il canto. Dario Schirone, John Erik de la Cruz, Alice del Frate, Serena Carella, Nunzio, Christian Stefanelli, Carola Puddu, Leo e Michele Esposito per il ballo.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021-2022 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 6 marzo 2022, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.