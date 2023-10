Chi è Amelia Villano, l’imitatrice di Belen Rodriguez a Tale e Quale Show

Amelia Villano è una giovane cantante e tiktoker, nota per aver partecipato a The Voice e per essere considerata l’imitatrice di Belen Rodriguez. Proprio in questi panni la vedremo come quarto giudice a Tale e Quale Show su Rai 1, nel programma di Carlo Conti. Amelia Villano sarà in giuria al fianco di Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Scopriamo chi è.

Nota come speaker, Amelia ha lavorato anche come cantante e attrice. Sui social si è fatta conoscere grazie alla sua straordinaria bellezza ed alcuni dei suoi video ironici (tra cui le imitazioni della showgirl Belen Rodriguez). Nata a Alife (in provincia di Caserta), si è diplomata come tecnico della moda e ha sempre studiato danza e canto. Nel 2015 ha preso parte al talent The Voice of Italy e ha continuato a studiare teatro e recitazione presso l’Accademia Artisti. Nel 2020 ha pubblicato il suo singolo The Light is On e nel frattempo ha aperto un profilo su TikTok che le ha permesso di ottenere grande seguito.

Nei mesi scorsi si è parlato di un presunto flirt di Amelia Villano con Eros Ramazzotti.