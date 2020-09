Chi è Amedeo Bianconi, il fidanzato di Sofia Nesci a Temptation Island 2020

Amedeo Bianconi è il fidanzato di Sofia Nesci. Insieme formano una delle coppie di Temptation Island 2020, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi in onda dal 16 settembre su Canale 5. Amedeo e Sofia stanno insieme da 11 anni. Per lei però sarebbe il momento di pensare ad una famiglia, ma Amedeo non è pronto per fare il grande passo e questo crea distanze nel loro rapporto. Ma chi è esattamente Amedeo Bianconi? Cosa fa nella vita? Di seguito le informazioni sul suo conto.

Chi è Amedeo Bianconi

Amedeo Bianconi ha 32 anni ed è nato a Città di Castello, nella Val Tiberina. Da quel che si sa, gioca a calcio nella squadra del suo paese di nascita. È fidanzato con Sofia da quando era un adolescente, ma oggi non è più sicuro di quello che prova nei suoi confronti. Così, preso dai dubbi, si fa convincere dalla sua fidanzata Sofia a partecipare al programma, sperando che questo potrà sistemare le cose. “Ho pensato di scrivere a Temptation Island perché questa situazione non mi fa dormire la notte, penso che sia un mio diritto volere una famiglia e una convivenza”, ha detto la ragazza nel video di presentazione. Come la prenderà Amedeo?

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è Amedeo Bianconi, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata il mercoledì sera su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

