All Together Now 2020: anticipazioni e concorrenti della quarta puntata

All Together Now 2020: anticipazioni e concorrenti quarta puntata | 25 novembre

Questa sera, mercoledì 25 novembre 2020, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda All Together Now, il game show con la conduzione di Michelle Hunziker. Quest’anno il programma porta sui piccoli schermi una terza edizione prima di novità, a partire dalla giuria vip che si allarga: in principio c’era soltanto J-Ax a dare “una mano” alla conduttrice svizzera, ma quest’anno sono presenti altri tre vip a comporre una giuria stellata il cui voto sarà molto importante. Non potrà mancare la presenza del Muro Umano, composto da 100 personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che dovranno valutare la performance dei 9 concorrenti rimasti che saliranno sul palcoscenico. Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata, in onda mercoledì 18 novembre 2020 su Canale 5? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni e concorrenti della quarta puntata

Nella quarta puntata di All Together Now, in onda oggi – mercoledì 25 novembre 2020 -, ascolteremo i 9 concorrenti che hanno superato le prime tre puntate. Ecco chi sono:

Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca)

Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta)

Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò)

Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato)

Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano)

Antonio Marino (38 anni, di Napoli)

Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo)

Savio Vurchio (52 anni, di Andria)

“Gli amabili”, duo composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio)

All Together Now 2020: concorrenti eliminati

Al momento i concorrenti eliminati sono:

Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli)

Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate)

Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno)

Giuria

Quest’anno la giuria vip non è composta soltanto dall’immancabile J-Ax, ma anche anche da tre grandi volti della musica italiana. Schierati in giuria infatti ci sono: Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga. (Qui tutto sulla giuria di All Together Now 2020). In un’intervista a Repubblica, la Tatangelo ha spiegato l’assenza di mascherine: “Lo abbiamo registrato qualche mese fa, siamo tutti senza mascherine ma tutti tamponati, controllati. Tante accortezze, in studio hanno fatto un bel lavoro, non c’è mai stato nessun positivo”, ha precisato la cantante. La Tatangelo da ospite torna come giudice. ” Se mi trovo in un contesto televisivo mi piace dire la mia e cercare di essere me stessa. Sono fortunata, faccio quello che amo da quando ero bambina. Michelle è stata carinissima, mi ha rivoluta come giudice, è un’esperienza bella e anche diversa”.

Tutto su All Together Now 2020: concorrenti, format, giudici, puntate, streaming

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e i concorrenti della quarta puntata di All Together Now 2020, ma quante puntate sono previste? Il programma condotto da Michelle Hunziker è composto da sei puntate. Ecco quando andranno in onda su Canale 5:

Prima puntata, mercoledì 4 novembre TRASMESSA

Seconda puntata, mercoledì 11 novembre TRASMESSA

Terza puntata, mercoledì 18 novembre TRASMESSA

Quarta puntata, mercoledì 25 novembre OGGI

Quinta puntata, mercoledì 2 dicembre

Sesta puntata, mercoledì 9 dicembre

All Together Now vi aspetta dunque con la quarta puntata oggi, mercoledì 25 novembre 2020, alle ore 21,40 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Hercules – La leggenda ha inizio: trama, cast e streaming del film L’Alligatore: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 25 novembre L’Alligatore: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv di Rai 2