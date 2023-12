Alice e Peter: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 26 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Alice e Peter (Come Away), film del 2020 diretto da Brenda Chapman, al debutto in un film live action. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una madre legge “The Stolen Child” di William Butler Yeats ai suoi tre figli e racconta la storia di tre fratelli; David, Alice e Peter, che vivono con i loro genitori: Jack e Rose Littleton. I bambini vivono in una casa vicino a una foresta alla periferia di Londra e lasciano correre la loro immaginazione. Alice si comporta in modo maturo in contrasto con Peter che si comporta come un ragazzo selvaggio che finge di essere vari tipi di membri della tribù e dei, considerando i boschi locali come il suo dominio. La sorella di Rose, Eleanor, chiede di sponsorizzare l’educazione di David sulla base della sua intelligenza (durante uno dei loro viaggi scoprono una piuma d’aquila e una barca abbattuta, con i fratelli che si chiedono se potrebbero renderla degna del mare).

La tragedia avviene un giorno in cui David, mentre finge di combattere i pirati durante una tempesta, cade nel fiume, viene colpito da un fulmine e muore. La famiglia affronta la situazione in modi diversi; con Jack, un modellista, che torna alle sue cattive abitudini di gioco e Rose che intende realizzare un cappello di feltro verde che sarebbe stato il regalo di compleanno di David (ulteriori problemi sorgono quando l’ultimo modello di barca di Jack viene rifiutato per un’altra versione). Eleanor nel frattempo sposta concentrando la sua attenzione su Alice sperando di rendere sua nipote una vera signora in modo da renderla più accettata nell’attuale società classista a causa dei suoi genitori di colore misto. Per effettuare i pagamenti, Peter e Alice fanno un viaggio a Londra per vendere un orologio da tasca d’argento, cimelio di famiglia, durante il quale danno rifugio a un gruppo di monelli di strada che hanno borseggiato un criminale intimidatorio.

Alice e Peter: il cast

Abbiamo visto la trama di Alice e Peter, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

David Oyelowo: Jack Littleton

Anna Chancellor: Eleanor Morrow / Regina Rossa

Angelina Jolie: Rose Littleton / Regina di cuori

Jordan Nash: Peter Littleton

Keira Chansa: Alice Littleton

Reece Yates: David Littleton

David Gyasi: capitan Uncino

Clarke Peters: Cappellaio matto

Gugu Mbatha-Raw: Alice Littleton adulta

Ned Dennehy: Spugna

Jenny Galloway: Hannah O’Farral

Derek Jacobi: Mr. Brown

Michael Caine: Charlie

Roger Ashton-Griffiths:

Damian O’Hare: dott. Richards

Streaming e tv

Dove vedere Alice e Peter in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche tramite internet sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.