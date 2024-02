Chi è Alfa, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024. Anni, età, carriera, canzoni, Bellisimissima, fidanzata, Instagram

Chi è Alfa, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Si tratta di uno dei giovani talenti della musica italiana. Un rapper molto apprezzato e che ha avuto tanto successo in particolare con il tormentone Bellissimissima. Diventa virale nel 2019 con il brano Cin Cin. Partecipa a Sanremo 2024 con il brano Vai. Si tratta dunque di uno dei grandi artisti di successo, amati dai più giovani, che dopo un’estate da record ha ottenuto il grande palcoscenico di Sanremo 2024.

Classe 2000, Andrea De Filippi, questo è il suo vero nome, è una delle stelle della nuova generazione cantautorale italiana. Trasferitosi a Milano per studiare Economia alla Bocconi, nel 2019 ha pubblicato il suo primo album, Before Wanderlust, che ha ottenuto in poco tempo un disco d’oro. Dopo aver collaborato con cantanti del calibro di Annalisa in brani come San Lorenzo, ha pubblicato nel 2021 un nuovo album, Nord.

Alfa ha collaborato poi con Tecla Insolia realizzando i singoli Ti amo ma e Faccio un casino. Nel 2022 il grande successo in coppia con Rosa Linn per il tormentone Snap. Ha quindi firmato la colonna sonora per la fiction Rai Confusi. La consacrazione definitiva per Alfa arriva nell’estate del 2023, con il tormentone Bellissimissima, che scala tutte le classifiche. Grazie anche a questo successo, il 3 dicembre viene annunciato da Amadeus per la prima volta nel cast di Sanremo.

Vita privata e Instagram

Alfa è molto riservato sulla sua vita privata. Nel 2020 pare che il rapper abbia iniziato una relazione con Sofia Marco, splendida e giovane giocatrice di pallavolo genovese. Dopo la fine di questa storia, Alfa è stato al centro di una vicenda di gossip che ha riguardato una ragazza di nome Benny. La sua ultima relazione sarebbe però quella con la creator, ex protagonista de Il Collegio, Sofia Cerio. Su Instagram è seguito da circa 500mila persone.