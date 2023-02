Chi è Alex Britti, ospite di LDA a Sanremo 2023 (Duetti, Cover)

Chi è Alex Britti, cantante e chitarrista ospite di LDA a Sanremo 2023 nella serata delle Cover (duetti)? Si tratta di un artista molto noto e apprezzato, considerato tra i chitarristi italiani più bravi. Classe 1968, ha scritto alcuni singoli di successo come La vasca, 7000 caffè o Una su un milione. Il suo periodo di maggior fama tra gli anni Novanta e Duemila. A Sanremo 2023 accompagna LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, nella serata delle Cover con il brano Oggi sono io.

Romano del quartiere Monteverde, ha da sempre la passione per la chitarra. Già a sette anni inizia a strimpellare con la sua sei corde. A 17 anni fonda il suo primo gruppo Blues con cui inizia ad esibirsi, e a farsi conoscere, in molti locali romani. Mette così in mostra le sue qualità da chitarrista. Durante il servizio militare Britti vive un distacco forzato con la sua chitarra. Non potendo suonare all’interno della caserma dove prestava servizio, nel tempo libero si recava nei negozi di musica e, fingendosi interessato all’acquisto, passava ore a suonare.

Partecipa al Festival Blues italiani con Louisiana Red e diventa il supporter dei bluesman americani di passaggio in Italia: da Paolo Jones a Buddy Miles, fino a Bilby Preston. L’esordio avviene nel 1992 con la prima esperienza discografica: Britti infatti incide il suo primo album da cantautore. Il vero successo tuttavia arriva nel 1998 grazie al tormentone estivo Solo una volta tratto dall’album It.Pop. Prima infatti è un po’ nell’ombra: scrive testi per Sergio Cammariere e nel 1998 ha suonato all’apertura del concerto di B.B. King.

Come detto la svolta arriva con Solo una volta. Alex Britti diventa re dell’estate e viene eletto come miglior debutto discografico dell’anno. Da lì la sua sarà una carriera in ascesa: più di dieci dischi pubblicati e cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, fra cui un primo posto nella categoria giovani nel 1999 con Oggi sono io (di cui farà la cover a Sanremo 2023 con LDA), e un secondo posto nel 2003 con 7000 caffè. Torna a Sanremo anche nel 2006 con Solo con te, classificandosi terzo. Più recentemente è stato professore nel programma Amici. Questa la sua discografia:

1992 – Alex Britti

1998 – It.Pop

2000 – La Vasca

2003 – Tre

2005 – Festa

2009 – .23

2013 – Bene così

2015 – In nome dell’amore Volume 1

2017 – In nome dell’amore Volume 2

2022 – Mojo

Vita privata

La prima compagna di Alex Britti è stata Luisa Corna. Anche se si sono lasciati, i due sono rimasti in buoni rapporti. Poi Alex Britti ha avuto una relazione con Letizia, una ragazza più giovane di lui che ha attirato le attenzioni dei giornali di gossip. L’attuale compagna di Alex Britti è Nicole. I due si sono fidanzati nel 2013 e da allora non si sono più lasciati, nonostante la differenza d’età (lei ha 22 anni in meno di lui). La compagna di Alex Britti è diventata madre del piccolo Edoardo, figlio del cantautore. Si sono sposati nel 2017. Oltre alla musica è appassionato di cucina: ha anche partecipato a Celebrity Masterchef.