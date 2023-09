Chi è Alessia Cacciotti Navarro, la seconda moglie di Pino Insegno ospite a Domenica In. Figli, Roberta Lanfranchi, età, carriera

Pino Insegno è ospite a Domenica In per promuovere Il mercante in fiera, il programma in onda su Rai 2 e in partenza in questi giorni. Ma qual è la sua vita privata? Conduttore e doppiatore di successo, per anni è stato sposato con Roberta Lanfranchi. Da tempo però il suo nuovo amore, nonché la seconda moglie è Alessia Navarro, attrice e doppiatrice. Scopriamo chi è.

Nata nel 1979 a Cori, è un’attrice teatrale e doppiatrice, laureata in Antropologia culturale, con la passione per la recitazione sin da quando era piccola. Alessia ha frequentato l’Accademia del Cinema di Roma e studiato anche successivamente all’Università Scuola di Tecniche dello spettacolo. La coppia si è sposata nel 2012 e ha avuto due figli, Alessandro nato nel 2014 e Valerio nel 2019. Ad oggi, Alessia, così come si coglie dai suoi profili social, è anche autrice a Rai 2, Rai Radio 2 e Radio 24. I due si sono conosciuti dopo la fine della lunga relazione di Pino Insegno con Roberta Lanfranchi, dalla quale ha avuto i primi due figli, Matteo e Francesco. Pino Insegno ha conosciuto sua moglie Alessia Cacciotti Navarro sul set del film Un marito per due.

“Ho sempre avuto la passione per la recitazione fin da bambina.” – ha detto Navarro – Fin da piccola, infatti, mi sono sempre cimentata con la recitazione e con i teatrini. Crescendo, ho maturato questa scelta e dopo un percorso di studio e di formazione ed ho cominciato a lavorare su dei palchi veri e propri. Ho iniziato facendo gavetta fino ad approdare a teatri meravigliosi. Proprio tramite il teatro, ho conosciuto Pino e da lì le nostre strade si sono unite”.

Tempo fa Alessia Navarro parlò del suo matrimonio e del sodalizio artistico con Pino Insegno: “Siamo una coppia normale come tutte le altre coppie, con alti e bassi. Il nostro è un amore coronato anche dai nostri due figli. Dal punto di vista umano, gli do un 9 perché c’è sempre da migliorare. Per quanto riguarda l’aspetto professionale, invece, è un grandissimo animale da palcoscenico. Sa fare alcune cose che io non so fare e viceversa. L’unica pecca potrebbe essere quella che è meno preciso e meno progettuale rispetto a me. Anche in questo caso, c’è da migliorare questo aspetto”.

Pino Insegno invece disse di sua moglie: “Io e lei siamo all’opposto su tutto. Lei è della Roma, è un segno d’Aria, navigatrice, laureata in Antropologia. Mi ha insegnato a educare i miei figli, anche i primi due che sono cresciuti con noi. È anche una splendida attrice e una splendida mamma”.