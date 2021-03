Alessia Bonari ospite a Sanremo 2021: biografia, fidanzato e cachet per il Festival

Alessia Bonari è ospite del Festival di Sanremo 2021: ma chi è l’infermiera diventata un simbolo della lotta al Covid? Voluta fortemente da Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo, la Bonari, come detto, è una delle “icone” della prima ondata del Coronavirus, che ha colpito l’Italia tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo.

Biografia

Nata a Grosseto il 12 luglio de 1997, Alessia Bonari è figlia di due stimati professionisti nei settori del commercio, del turismo e dell’artigianato. Seconda di quattro figli, ha frequentato il liceo artistico a Grosseto, per poi laurearsi in Scienze infermieristiche, all’Università di Siena.

Dopo aver lavorato come infermiera nella sua città natale, si trasferisce in Lombardia, dove inizia a lavorare in un nosocomio di Milano.

Il 9 marzo 2020 diventa un vero e proprio simbolo della lotta al Covid in Italia. Nel giorno in cui l’Italia entrava in lockdown, infatti, lei pubblicava sul suo profilo Instagram un’istantanea, che in breve tempo ha fatto il giro del Paese e non solo, che la ritraeva con i lividi sul viso a causa della mascherina protettiva indossata durante il turno.

“Sono un’infermiera – scriveva Alessia Bonari sul post – e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io, ma non di andare a fare la spesa, ho paura di andare a lavoro. Ho paura perché la mascherina potrebbe non aderire bene al viso, o potrei essermi toccata accidentalmente con i guanti sporchi, o magari le lenti non mi coprono nel tutto gli occhi e qualcosa potrebbe essere passato. Sono stanca fisicamente perché i dispositivi di protezione fanno male, il camice fa sudare e una volta vestita non posso più andare in bagno o bere per sei ore”.

“Sono stanca psicologicamente, e come me lo sono tutti i miei colleghi che da settimane si trovano nella mia stessa condizione, ma questo non ci impedirà di svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto. Continuerò a curare e prendermi cura dei miei pazienti, perché sono fiera e innamorata del mio lavoro. Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile. Noi giovani non siamo immuni al coronavirus, anche noi ci possiamo ammalare, o peggio ancora possiamo far ammalare. Non mi posso permettere il lusso di tornarmene a casa mia in quarantena, devo andare a lavoro e fare la mia parte. Voi fate la vostra, ve lo chiedo per favore”.

Successivamente, Alessia Bonari è stata premiata alla terza edizione del Premio Angi dedicato ai giovani innovatori italiani e ha ricevuto il premio di “personaggio dell’anno” al Festival del Cinema di Venezia.

Vita privata: il fidanzato di Alessia Bonari

Ma chi è il fidanzato di Alessia Bonari? In realtà non si hanno molte informazioni sulla vita privata della ragazza. Dalle foto che pubblica sui social, tuttavia, l’infermiera sembrerebbe essere al momento single.

Cachet Sanremo 2021

Mistero anche sul cachet percepito da Alessia Bonari per la sua presenza a Sanremo 2021. Non è chiaro, infatti, se la sua ospitata sia a titolo gratuito, visto anche il tema trattato, o se la giovane abbia ricevuto un compenso per salire sul palco dell’Ariston.

