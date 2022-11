Alessandro Di Battista imita Giuseppe Conte a “Belve” | VIDEO

È un Alessandro Di Battista inedito quello che si è raccontato a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella serata di mercoledì 9 novembre: l’ex deputato dei 5 Stelle, infatti, tra le altre cose ha proposto una imitazione del leader del M5S Giuseppe Conte, divenuta in breve tempo virale sui social.

“Mi dicono che lei è bravissimo a fare l’imitazione di Conte” ha dichiarato la conduttrice Francesca Fagnani con Di Battista che ha cercato di riprodurre la voce dell’ex premier: “Alessandro, io penso che ci sono delle resistenze interne nel Movimento… Ecco un po’ così, con ‘sto fiatone”.

Nel corso dell’intervista, poi, Di Battista ha raccontato di quando ha partecipato ad Amici: “Ho ballato con la Brescia, ma non mi presero”.

Riguardo al suo passato nel M5S, l’ex deputato ha rivelato: “Agli Stati Generali prendo il triplo dei voti di Di Maio, ma non vengono pubblicati, volutamente. Furono i miei ex colleghi a cercare in ogni modo di evitare che Di Battista diventasse il capo politico, con l’idea: ‘noi eleggiamo Conte così Conte sistema Di Battista e poi noi controlliamo Conte’. Invece è stato Conte a far fuori loro”.

Di Battista, che ha rivelato di essere stato “cercato da tutti, anche da Fratelli d’Italia, tranne il PD e Forza Italia” ha spiegato perché ha deciso di non ricandidarsi nel 2018: “Quando tu esci, poi difficilmente ti fanno rientrare. Portavo mio figlio in piscina e passavo sotto alla Farnesina, sapevo che c’era Luigi Di Maio e c’era una parte di me che rosicava, lì ci sarei potuto essere io, poi passa il tempo e quando tu capisci che hai seminato riconosci che alcune scelte che ti penalizzano da un lato, ti premiano dall’altro”.