Un’allucinazione collettiva? No, davvero nel corso del quarto Live di ieri sera abbiamo rivisto Alessandro Cattelan alla conduzione di X Factor. Una sorpresa durata solo pochi secondi, il tempo di aprire la puntata e presentare i giudici, poi la palla è tornata alla padrona di casa di quest’anno, Francesca Michielin. Il tutto senza dare spiegazioni, come se nulla di strano fosse accaduto. (QUI il video) Una divertente trovata con il conduttore che nel frattempo pubblicava sui social video in cui affermava di essere a casa e non ad X Factor, scherzando, o come dicono i giovani “trollando”, il pubblico.

Un’incursione imprevista che ha creato subito e inevitabilmente un effetto nostalgia, visto che Cattelan ha lasciato la guida di X Factor da due anni, dopo aver condotto ininterrottamente il talent di Sky dal 2011 al 2020. Uno strano effetto di déjà-vu che ha mandato in visibilio molti fan sui social. Per solo pochi istanti, in apertura della puntata di ieri, Cattelan ha sostituito Michielin. Un curioso scherzo, visto che il conduttore ha presentato come se nulla fosse accaduto in questi anni, come se ci fosse sempre stato fino alla scorsa settimana, presentando i quattro giudici di questa edizione.

Poi, senza dare nessuna spiegazione, è tornata sul palco la conduttrice di quest’anno. E sui social c’è chi si è chiesto se si fosse trattata in un’illusione generale o di un sogno. A completare il troll ci ha pensato lo stesso Cattelan, che sui suoi profili ha pubblicato un video da casa sua in cui si mostrava con alle spalle un televisore su cui stava andando in onda proprio X Factor. Come a dire, no vi state sbagliando, non sono in studio. Una trovata utile a far parlare del programma ma anche a promuovere lo spettacolo teatrale del conduttore (nel frattempo passato in Rai), dal titolo Salutava sempre.

Mi state trollando? Io sono a casa ma grazie del pensiero! Però Ci vediamo a teatro con #salutavasempre se volete… buon lavoro a @francescacheeks ❤️ pic.twitter.com/1j7leWzhKv — alessandro cattelan (@alecattelan) November 17, 2022