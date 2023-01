Alessandro Cattelan e il retroscena sul Capodanno-gate ad Amici: “Piangevano tutti”

Alessandro Cattelan e il retroscena sul Capodanno-gate ad Amici

Anche Alessandro Cattelan è stato coinvolto, suo malgrado, nel Capodanno-gate scoppiato nell’ultima puntata di Amici: l’ex conduttore di X Factor, infatti, era ospite dell’appuntamento in cui sono stati presi provvedimenti nei confronti degli allievi che si sono resi protagonisti di comportamenti “gravi” nella notte di San Silvestro.

Il conduttore ha raccontato la sua esperienza all’interno del talent nel corso del suo programma radiofonico Catteland, in onda su Radio Deejay.

“È stato molto divertente – ha dichiarato Alessandro Cattelan – Io però sono capitato in una puntata piuttosto piccante. Sono arrivato lì e c’erano tutti che piangevano, si scusavano… ‘No Maria io veramente, mi vergogno di quello che ho fatto, cioè io veramente non lo farò più’. Io lì per lì dicevo: ‘Madonna cosa hanno fatto, hanno ammazzato qualcuno?’, buttandola anche un po’ sul ridere”.

TV / Amici e il Capodanno-gate, Lorella Cuccarini furiosa con NDG: “Ti avrei appiccicato al muro”

Nemmeno il conduttore ha saputo cosa è realmente successo all’interno delle casette di Amici: “A un certo punto dicevo: ‘Vabbè ma cosa avranno fatto di male questi ragazzi nella casa per meritarsi queste punizioni? Raccontatemi!’. C’era Rudy Zerbi inca**ato come una iena”.

“Parlavano gli altri e a un certo punto ha richiamato uno dei concorrenti come a scuola: ‘Senti tu, cos’è che ridi da tutto il tempo? Facci ridere tutti se pensi che questa cosa faccia ridere’. E non lo hanno raccontato neanche a me. Non ho idea di cosa sia successo. Avete passato il week end a chiedermelo ma davvero, non lo so. Però so che sono stati puniti” ha aggiunto Cattelan.

E sull’ipotesi che i concorrenti abbiano sniffato noce moscata, così come trapelato da alcune indiscrezioni circolate sul web, il conduttore afferma: “Un po’ io non credo alle cose che scrivono sul web, poi mi sembrava una roba talmente stupida che pensavo fosse una sciocchezza talmente grossa da essere stata inventata da qualcuno. Infatti io non so se sia vera”.