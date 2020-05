Alessandro Borghese, 4 ristoranti su Sky: le anticipazioni della quarta puntata

Questa sera, giovedì 14 maggio 2020, in prima serata su Sky Uno torna l’appuntamento con 4 Ristoranti di Alessandro Borghese . Questa volta l’amato chef farà tappa alla riviera del Conero, uno dei luoghi più suggestivi delle Marche e dove un mare azzurro fa da sfondo ad un paesaggio in cui protagonista è la macchia mediterranea. Luoghi in cui degustare degli splendidi piatti di pesce, in cui cenare in riva al mare guardando la costa. La sfida di questa sera, in effetti, è proprio volta a trovare il miglior ristorante vista mare della Riviera. Quale sarà? Lo scopriremo questa sera a 4 Ristoranti: vediamo quali sono le anticipazioni di questa quarta puntata, in onda giovedì 14 maggio.

4 Ristoranti: le anticipazioni della quarta puntata

Questa sera, come anticipato, la location della sfida tra ristoratori sarà la Riviera del Conero, bellissimo luogo vacanziero del centro Italia. A giudicare i 4 ristoranti in gara, come sempre, lo chef Alessandro Borghese, il quale andrà alla ricerca del miglior ristorante vista mare della Riviera del Conero. A bordo del suo van dai vetri oscurati si contenderanno la vittoria, quindi il premio di 5mila euro da investire nella propria attività, Giorgio con il Ristorante della Rosa, Michela con Bebo’s, Barbara con il Ristorante Dario e, infine, Paolo con La Torre. Oggetto di bonus, questa volta, le lumache di mare: si tratta di una ricetta della tradizione di mare marchigiana, che si prepara in umido, in guazzetto o in porchetta. I luoghi dei ristoranti sono i principali centri della Rivira: Porto Recanati, Sirolo e Numana.

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti vi aspettano questa sera, giovedì 14 maggio 2020, in prima serata su Sky Uno, disponibile anche al canale 108 oppure al tasto 455 del digitale terrestre, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc.

