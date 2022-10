Perché Alessandra Mussolini si è rifiutata di imitare la zia Sophia Loren a Tale e Quale Show: il motivo

Alessandra Mussolini si è rifiutata di imitare la zia e grande attrice Sophia Loren nella puntata di questa sera, 28 ottobre 2022, di Tale e Quale Show? Perché? L’ex parlamentare ha confermato con un video sui social le voci che erano sempre più insistenti nei giorni scorsi, e che riguardavano appunto un suo rifiuto di interpretare la zia Sophia Loren in questa puntata dello show condotto da Carlo Conti su Rai 1: “Allora la situazione è questa, non è che una vuole fare la pazza o che. C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia, per una questione di responsabilità”.

L’agente della Mussolini, Nando Moscariello, aveva spiegato nelle stories di Instagram: “Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”. Poi la conferma da parte della diretta interessata. C’è da dire però che in passato, a Domenica Live, Alessandra Mussolini si era già prestata a un tributo a Sophia Loren sulle note di Mambo italiano, famosa scena del film Pane, amore e…

Secondo un’indiscrezione pubblicata su Davide Maggio, la concorrente avrebbe addirittura bloccato le prove di Tale e quale show relative a trucco e parrucco, andandosene. Un gesto forte che la stessa Mussolini ha spiegato così: “Perché un conto è ballare, come avevo già fatto. Un altro conto è farlo con la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti già ho parlato con mia madre”. La concorrente poi si è tolta la parrucca e non ha voluto terminare la performance: “Quindi loro adesso lo hanno capito che io non intendo farlo. Mi sono tolta tutto. Oggi è lunedì, abbiamo fatto le prove, loro avevano già la parrucca e tutto, hanno fatto finta di mettermela in testa e io me la sono messa e ma la sono tolta. Manco l’abbiamo tagliata e quindi è così”.

Di questa vicenda se ne parlerà nel corso della puntata di oggi di Tale e Quale Show? E soprattutto chi imiterà adesso la Mussolini o addirittura non si esibirà? Lo scopriremo stasera.