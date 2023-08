Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio: trama e cast del film in onda su Rai 3

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio è il film in onda questa sera, 19 agosto 2023, alle ore 21.25 su Rai 3. Si tratta di una pellicola del 2009 diretta da Michel Hazanavicius, con Jean Dujardin e Louise Monot. Adattamento cinematografico dei romanzi di OS 117 di Jean Bruce, è il secondo film nella serie comica con protagonista Jean Dujardin dopo Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film racconta un’altra avventura vissuta dalla spia francese Hubert Bonisseur de la Bath (Jean Dujardin), noto come Agente Speciale 117, definito il migliore nel suo operato, ma anche uno tra i più sciuri di sé a causa del suo carattere orgoglioso e il suo temperamento da dongiovanni. Siamo nel 1967 e l’Agente 117 viene inviato a Rio de Janeiro per stanare un criminale di guerra nazista. Pare che l’ex gerarca tedesco sia fuggito in esilio in Sud America, dopo la disfatta nella Seconda Guerra Mondiale, facendo perdere ogni traccia di sé e non pagando così i crimini commessi durante il conflitto.

La missione porta la spia segreta ad attraversare tutto il Brasile in un’indagine che parte dalle coste di Rio per arrivare all’entroterra di Brasilia fino alle splendide Cascate dell’Iguazú. In questa operazione Hubert verrà accompagnato da un’affascinante collega del Mossad, incaricata anche lei di scovare e catturare il nazista fuggito. Mentre i due saranno impegnati con indagini, pedinamenti e ricerche, nascerà tra loro un’avventurosa e passionale storia d’amore tra la natura verdeggiante e selvaggia del Brasile…

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti attori noti come Jean Dujardin, Louise Monot, Rüdiger Vogler, Alex Lutz, Reem Kherici, Pierre Bellemare, Ken Samuels, Serge Hazanavicius, Laurent Capelluto, Moon Dailly, Walter Shnorkell, Philippe Herisson, Christelle Cornil, Guillaume Schiffman. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jean Dujardin: Hubert Bonisseur de la Bath / OS 117

Louise Monot: Dolorès Koulechov

Rüdiger Vogler: professor Von Zimmel

Alex Lutz: Heinrich Von Zimmel

Reem Kherici: Carlotta

Pierre Bellemare: Armand Lesignac

Ken Samuels: William “Bill” Trumendous

Serge Hazanavicius: Staman

Laurent Capelluto: Kutner

